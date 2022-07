Cantor sertanejo cai do palco e fica ferido após gravação de DVD em Goiânia

Enquanto gravava o DVD da dupla sertaneja Bruno e Rafa, o cantor sertanejo Humberto, que performa ao lado de Ronaldo, caiu do palco e ficou ferido em Goiânia.

No perfil do Instagram, o artista compartilhou nesta quarta-feira (13) o resultado da queda que sofreu após as gravações que ocorreram na segunda-feira (11).

A foto mostra um grande hematoma roxo que ficou no quadril dele após o susto.

Nos stories, Humberto ainda brincou com toda a situação: “E eu que fui participar de um DVD essa semana e caí do palco 🤦🏽‍♂️😂”.

Em um novo story, entre gargalhadas o cantor mostra o resultado do “acidente de trabalho” que sofreu. “Olha aí o resultado do tombo😂😂😂”, afirmou.