Novo distrito industrial de Anápolis deve finalmente sair do papel e pode gerar 2 mil empregos

O Polo Industrial e Tecnológico de Anápolis (Politec) pode enfim sair do papel. O prefeito Roberto Naves (PP) anunciou, em primeira mão, durante entrevista ao Portal 6, que o chamado “DAIA Municipal” deve ser lançado em breve.

O novo polo teve sua implantação paralisada após uma ação movida pelo PT, que questionava a aquisição do terreno via permuta. Com liberação da Justiça, a Prefeitura espera em breve começar a assinar protocolos de intenção. A administração ainda deve fornecer toda a estrutura.

“A gente deve homologar agora, de forma definitiva, encerrou o processo, ficou comprovado que o processo que a prefeitura tinha feito era vantajoso para o município”, disse.

Ao todo, são 19 alqueires de terra, com espaço para instalação de 100 empresas de menor porte. A expectativa é que 2 mil empregos sejam gerados. “Temos muita procura”, revelou Roberto.

O prefeito espera que o Politec torne-se, a partir da isenção de impostos municipais para as indústrias que lá se instalarem, um polo moveleiro e de confecção.

“A partir dessa isenção lá dentro, teremos facções para produzir roupa, agasalhos, móveis. Isenção fomenta essa indústria. Esperamos aumentar muito as confecções e indústria moveleira”, apontou.

Estratégico e ecologicamente correto

O Politec deve seguir um rígido projeto ambiental, produzido pelo ambientalista Antônio Zayek. Boa parte da energia será renovável e as empresas deverão ter painéis solares. A água será tratada biologicamente, em vez da utilização dos tradicionais compostos químicos.

Ademais, para o prefeito, o fato de o Politec se localizar na região norte da cidade, perto de bairros populosos como Jaiara e Recanto do Sol, auxiliará na mobilidade.

“Muitas pessoas moram na região norte e precisam atravessar a cidade para trabalhar no sul. Isso gera um problema grande de trânsito. Passamos a ter uma cidade mais equilibrada, com menor tempo de deslocamento para o trabalho”, avaliou.

O novo distrito será instalado na região Norte de Anápolis, entre o Parque de Exposições Agropecuárias e a Ala 2 (antiga Base Aérea).