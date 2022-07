UFG está entre as 50 melhores universidades da América Latina

A Universidade Federal de Goiás (UFG) está entre as 50 melhores da América Latina. O ranking foi divulgado nesta quinta-feira (14) pela Times Higher Education (THE) Latin America.

A instituição aparece na 41ª colocação de um total de 197 instituições avaliadas em 13 países latino-americanos. Em relação ao levantamento de 2021, a UFG subiu três posições.

No geral, a universidade recebeu 60 pontos, de 100 possíveis. Foram avaliados critérios como ensino, citações, perspectiva internacional, dentre outros.

Entre as universidades brasileiras, a universidade é 25º colocada, sendo a segunda do Centro-Oeste no ranking, atrás da Universidade de Brasília (UNB), que aparece na 15º colocação geral.

A lista é encabeçada pela Pontifícia Universidade Católica do Chile (PUC Chile). Em seguida, fechando o top-3 estão a Universidade de São Paulo (USP) e Universidade de Campinas (Unicamp).