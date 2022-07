Já se perguntou sobre o que, de fato, você deve guardar na geladeira?

Esse tipo de questionamento é muito comum, afinal, sempre achamos que devemos simplesmente despejar tudo dentro do eletrodoméstico, porque assim garantimos a vida útil dos alimentos.

Mas a grande verdade é que, como já citamos aqui, existe coisa que não deve ficar na geladeira, em contrapartida, há os obrigatórios. Hoje vamos falar deles!

6 coisas que obrigatoriamente todo mundo deve guardar na geladeira:

1. Leite

Você pode até comprar leite em temperatura ambiente no supermercado, mas uma vez que ele é colocado na geladeira, é lá que ele deve ficar!

Deixá-lo fora do clima gelado do eletrodoméstico, depois de frio, pode fazê-lo perder todas as suas propriedades e apodrecer.

2. Fruta

Frutas como uvas, pêras, morangos, que, naturalmente, são cultivadas no frio, devem ficar na geladeira!

Isso porque, o frio ajuda a mantê-las frescas, crocantes e suculentas. Inclusive, vale até guardá-las em recipientes e embalagens.

3. Geleia

Já parou para ler o rótulo das geleias? Como os leites, uma vez abertas, elas devem ser conservadas na geladeira.

Obviamente, isso também vale para a que você faz naturalmente em casa. Isso aumenta a vida útil do alimento e evita bolores.

4. Carne descongelada

Você sabia que a melhor forma de descongelar carne é de um dia para outro na geladeira e não na bancada?

A carne in natura deve ser mantida em ambiente frio para evitar a proliferação de microorganismos e germes.

5. Fruta desidratada

Parece contraditório, mas as frutas secas ou desidratadas devem ficar na geladeira!

Isso porque, no frio elas conseguem manter o sabor durante mais tempo, além de prolongar o seu tempo de vida até quase meio ano.

6. Vinho tinto

Por último, se você achava que eram apenas vinhos brancos ou frisantes que ficavam na geladeira, saiba que não é bem assim!

O correto é deixar o vinho tinto na porta da geladeira para manter sua refrescância e sabor, além de ficar mais agradável de beber.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!