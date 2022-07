Aqui estão as maneiras mais corretas de acender a churrasqueira para um churrasco perfeito

Todo brasileiro já nasce com mestrado e doutorado em um bom apreciador de churrasco, não tem como negar! Aliás, seja carne mal ou bem passada, verduras ou legumes, um bom churrasco não pode faltar. Onde queremos chegar é que, você, de fato, sabe como acender a churrasqueira? Ok, se sua resposta foi sim ou mais ou menos, não se preocupe, vamos te ajudar hoje!

Primeiramente, entenda que para acender o braseiro o carvão precisa estar super seco. Além disso, para manter a brasa, é preciso reservar um pouco de carvão em um montinho, para, assim, ir reabastecendo sua chama. Outra coisa que vamos frisar, antes de responder nossa pergunta, é que, em média, se você for reunir 10 amigos em um churrasco, tenha 5 kg de carvão de boa qualidade, é o suficiente!

Afinal, como acender a churrasqueira?

Ok, chega de curiosidade! Em suma, a forma mais segura e correta de acender a churrasqueira é com álcool gel. Mas, calma lá, vamos explicar direito. Isso porque, de nada adianta simplesmente jogar o líquido lá no carvão.

A nossa dica é: pegar um pão, tirar o miolo e, no lugar do miolo, colocar o álcool gel. Assim, com o fósforo, acenda o pão e quando ele começar a pegar fogo, coloque-o no meio da churrasqueira, entre o carvão. Ok, e aí? Bom, agora preste atenção, quando o carvão pegar fogo e levantar a labareda inicial, são necessários mais 50 minutos para a brasa ficar boa. Não faça o seu churrasco com a labareda inicial!

Depois de saber a maneira correta, você pode estar se perguntando: será que acendi a churrasqueira de casa errado a vida toda? A resposta é simples: não! No geral, existem muitos truques populares para liga-lá. Porém, o problema é que esses truques não são tão eficientes, vem entender!

Por exemplo, fazer o braseiro com papel higiênico e óleo, acende o fogo muito rápido, mas faz uma fumaça escura bem tóxica e precisa abanar para manter a brasa. Enquanto isso, existe o método de usar um rolo de jornal com óleo, que também é bom. Todavia, além da fumaça tóxica, produz muito mais cinzas que o normal.

