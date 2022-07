Nova moda em Goiás é consumir pamonha no pote e estabelecimento faz sucesso

Inovando no jeito de vender pamonha, uma empresa em Goiânia tem chamado a atenção pela forma ‘diferentona’ de comercializar o alimento.

Inaugurado há pouco mais de um mês, o Pam Pote, localizado no Quintal Food Park, no Jardim Goiás, oferece a iguaria de um jeito pouco usual: no pote.

Além da apresentação, o local oferece 50 combinações para saborear o prato, com opções doces, salgadas e que, muitas vezes, fogem do comum.

O cliente pode optar por duas maneiras de fazer o pedido: as receitas que já estão no cardápio ou então montar o pote da forma que achar melhor. O preço médio pode variar de R$ 18 à R$ 18,90.

“Temos diversas combinações que são campeãs e aquelas que o próprio cliente pode fazer, o que diminui aquela ansiedade na hora de escolher”, afirma o proprietário do estabelecimento, Luiz Portal ao Portal 6.

Apesar de estar no ramo das pamonhas há algum tempo, ele conta que a ideia para criação do empreendimento surgiu pela vontade de trazer uma nova experiência para a área.

“Todo amante de pamonha sempre quis dar aquela turbinada no item e, agora, estamos com essa missão de trazer uma nova experiência”, explica.

Mesmo recém inaugurado, existem projetos para que a Pam Pote seja expandida. De acordo com Luiz, a ideia é que a empresa se torne uma franquia e que nos próximos seis meses, cerca de meia dúzia de unidades sejam abertas no país.

“Já estamos tendo uma repercussão boa durante esse período e muitas pessoas têm deixado diversos elogios. Nós estamos inovando no jeito de comer pamonha”, ressalta.