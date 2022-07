Homem se casa com a amante após noiva desistir do casamento um dia antes da cerimônia

Viralizou nas redes sociais a história de um homem que teria sido abandonado pela noiva um dia antes da oficialização do matrimônio e, para não perder o evento, ligou para a “ex-namorada” e a pediu casamento.

Não só a pediu, como casou com o antigo amor. Tudo foi revelado por uma mulher, que se apresentou como familiar dele no Twitter, e contou todo o relato com riqueza de detalhes.

A usuária da plataforma explicou que toda a família estava preparada para o evento quando foi informada do rompimento do casal e a chegada da nova personagem na história: a ex-namorada do noivo.

O casal conversou logo após a decisão da primeira mulher e decidiu firmar os votos no outro dia. A informante ressaltou que eles estariam sendo amantes e ainda reforçou o porquê de não comparecer à festa.

Segundo ela, não achava justo prestigiar uma união inusitada, por já ter vivido uma relação próxima com a antiga noiva e, claro, terem conversado bastante sobre a data, que seria tão importante.

Mas não para por aí! Depois da primeira mulher descobrir que o recente ex teria se casado com a outra namorada, ela passou muito mal e foi para o hospital, onde recebeu a notícia que estaria grávida do antigo parceiro.

A informante ficou ainda mais em choque com tudo e disse que não iria postar as fotos das pessoas envolvidas na confusão para não constranger ninguém.

Os internautas ficaram muito envolvidos com a situação. Alguns comentaram, incrédulos, que parecia tudo isso bastante o roteiro de uma ‘novela mexicana’.

Veja