Existem alguns nomes com significados únicos que se popularizaram muito rápido no Brasil e que acabaram caindo no gosto dos papais e das mamães, que escolhem para seus filhos.

Bom e por mais que as pessoas conheçam eles bastante e acham até que eles já estão um pouco batidos, esses nomes carregam fortes significados, veja!

6 nomes com significados únicos que todo mundo que tem deveria agradecer aos pais pela escolha:

1. Ana

Esse belo nome significa cheia de graça, uma criança que o recebe predispõe a se tornar muito segura, graças à sua boa organização mental.

Sua intuição lhe garante boas escolhas nos estudos, na profissão e no amor. A origem do nome vem do hebreu “cheia de graça”, “que tem compaixão, clemência”.

2. Amanda

Amanda indiretamente nos remete amor, não é mesmo? Isso não é por acaso! O significado do nome é “amável”, ou também “digno de amor”.

Amanda é uma variante do nome Amando, que vem da palavra latina Amandus, e significa digno de amor. Quanto amor, né?

3. Cecília

Esse nome tem história!

Cecília surgiu a partir do sobrenome da família romana Caecilius, através da palavra em latim, caecus, que significa “cega”.

Outro significado da palavra caecus era “sábio”, pois os romanos acreditavam que pessoas com deficiência visual desenvolviam um maior conhecimento filosófico sobre o mundo.

4. Alex

O diminutivo de Alexandre, Alex significa “defensor dos homens” em grego.

Em outras palavras, é um defensor da humanidade e indica um espírito justiceiro e matador, assim, tendo sucesso quando trabalha em atividades comunitárias.

5. Erick

Erick tem origem germânica, ele vem a partir do nome Erarich, cujo significado decorre da junção dos elementos era, que significa “águia”, e rich, que significa “governador, senhor, príncipe”,

Logo, Erick quer dizer “aquele que reina como uma águia” ou “o rei-águia”. Grandioso, não é mesmo?

6. Rodrigo

Por último, temos o Rodrigo de origem germânica.

Esse nome é uma combinação dos elementos hrod (glória, fama) e ric (senhor, rei ou poder). Interpretado como “senhor glorioso, célebre” ou “poder famoso”.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias!