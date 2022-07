Homem que tentou matar por ciúmes em distribuidora é preso pela polícia

Um homem, que não teve a identidade revelada, foi preso em flagrante pela suspeita de tentativa de homicídio de duas pessoas em uma distribuidora de bebidas localizada em Uruaçu, município da região Norte de Goiás.

O crime ocorreu durante a noite de segunda-feira (18) quando, motivado por ciúmes, o suspeito começou a discutir com uma das vítimas.

Câmeras de segurança da região flagraram o exato momento em que o homem disparou contra o rival e as testemunhas foram para cima dele para contê-lo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado pelos populares que presenciaram a situação e as vítimas foram encaminhadas para o hospital, sendo um apenas com ferimentos leves e o outro precisou ser internado, mas com quadro clínico estável.

Segundo a Polícia Civil, um terceiro envolvido na discussão foi levado, juntamente com uma arma de fogo, para a delegacia.

O homem suspeito de ter efetuado os disparos deve agora responder por tentativa de homicídio.