Espetáculo em tributo aos Beatles já tem data marcada para chegar em Goiânia

Os fãs e admiradores da banda Beatles poderão reviver alguns dos principais sucessos do grupo por meio do espetáculo Hey Jude, que faz um tributo aos artistas, em Goiânia.

O evento acontecerá no dia 30 de setembro, a partir das 21h30, no Teatro Rio Vermelho, localizado no Centro da cidade.

A homenagem terá a presença dos cantores César Kiles (Paul McCartney), Thomas Arques (George Harrison), Renato Almeida (Ringo Starr), Thiago Gentil (John Lennon) e o maestro Anselmo Ubiratan (intérprete do produtor musical George Martin).

Além de matar a saudade do grupo com o repertório e figurinos iguais aos da banda, os participantes poderão conferir arranjos e até diálogos em inglês por parte dos músicos.

Os interessados podem adquirir o ingresso por meio do site Bilheteria Digital e nas lojas Breja, na Rua 137, no Setor Marista, e Komiketo Sanduicheria, na Avenida T-4, no Setor Serrinha, com valores a partir de R$ 70.

O espetáculo também disponibiliza meia solidária por meio da doação de 1 kg de alimento não perecível.