Goiana é uma das selecionadas para participar de reality show na Globo

A goiana Isabella Baião, de 20 anos, é uma das selecionadas para participar do novo reality show Que Delícia, do programa Mais Você, da Rede Globo.

Natural de Goiânia, a profissional trabalha no ramo dos doces há quase três anos. Ao Portal 6, ela conta que a paixão pela área surgiu por acaso, devido às dificuldades causadas pela pandemia da Covid-19.

“Em 2020 eu perdi o emprego e não consegui passar na faculdade de Psicologia que eu queria. Como era a época da Páscoa, decidi começar a fazer ovos de chocolate para vender no intuito de conseguir um dinheiro extra”, relembra.

Por ter familiares que trabalhavam no ramo da confeitaria, Isabella já tinha algumas noções culinárias sobre a área e decidiu ir a fundo no negócio, o que teve resultado imediato.

As vendas dos itens deram força e inspiraram a doceira a continuar na área, buscar cursos profissionalizantes e criar a loja Black Doces.

“Conquistei uma quantidade bacana de clientes e me especializei em bolos, fui investindo fundo nos negócios e deu muito certo”, conta.

Para alavancar as vendas dos doces, a profissional utiliza o Instagram para divulgar o trabalho por meio de publicações e hashtags. E foi dessa forma que o convite para participar do reality show chegou até ela.

“A produtora do Mais Você entrou em contato comigo pela rede e me chamou para fazer parte do programa porque achou a minha página nas marcações. No começo eu nem respondi achando que era golpe, mas depois ela me ligou e confirmou e eu nem acreditei”, explicou

O processo aconteceu de forma bastante rápida. Após 04 dias, Isabella já estava no Rio de Janeiro participando das gravações.

De acordo com ela, a possibilidade foi uma experiência marcante e que servirá para abrir novas portas na carreira da jovem.

“Eu não conseguia olhar para o meu trabalho de forma suficiente, e agora eu acredito que sou muito capaz e posso conseguir muita coisa a partir disso”, ressalta.