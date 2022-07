Mãe de 07 e doente, idosa de Rio Verde entra na Justiça e consegue vitória contra os filhos

Sete filhos foram obrigados pela Justiça a pagarem pensão mensal à mãe, que é viúva e idosa. A idosa tem 89 anos e sofre com vários problemas de saúde.

A decisão foi proferida pelo juiz Lionardo José de Oliveira, da Vara de Família e Sucessões de Rio Verde, na região Sudoeste de Goiás.

Cada um dos filhos terá que arcar com 20% do valor do salário mínimo (R$ 242,40). Na sentença, o magistrado citou o artigo 229, que diz que os filhos maiores “têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade”.

A idosa sofre de alzheimer, diabetes e problemas cardíacos, o que causa diversas despesas com remédios, fraldas e cuidadora em tempo integral.

O único rendimento que ela possui é a aposentadoria do marido, falecido em 2018, de R$ 1.090, valor menor que um salário mínimo (R$ 1212).