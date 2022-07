Policiais param motorista que estava com a porta entreaberta em Anápolis e descobrem crime

Uma simples parada para orientação de segurança no trânsito acabou com uma grande reviravolta e o condutor na delegacia nesta quarta-feira (20), no setor Central de Anápolis.

O Portal 6 apurou que, durante patrulhamento, uma equipe da Polícia Militar (PM) notou que um veículo estava trafegando pela via com a porta entreaberta.

Diante disso, os militares abordaram o carro para orientar a respeito do ato. Porém, quando consultaram as informações no sistema, descobriram que o automóvel estava registrado como furtado.

Ao ser indagado sobre a restrição, o motorista afirmou que o veículo era dele, que iria abastecer na região e, logo em seguida, iria para a delegacia junto com o proprietário para retirar o registro.

No entanto, assim que os policiais entraram em contato com o verdadeiro dono, foram informados de que ele nem ao menos conhecia o homem que estava dirigindo e, consequentemente, nunca fez nenhum acordo com ele.

O motorista foi então encaminhado para a Central de Flagrantes para que prestasse os esclarecimentos necessários.