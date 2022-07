Carro com cinco pessoas cai de ponte em cidade turística de Goiás

Um veículo de passeio com cinco passageiros caiu de uma ponte na noite desta quinta-feira (21), na zona rural de Luís Alves, em São Miguel do Araguaia, no Noroeste do estado.

Já de prontidão pela Operação Férias Turista Seguro, o Corpo de Bombeiros foi rapidamente até o local do acidente de trânsito.

No endereço indicado, os bombeiros constataram que as cinco vítimas tinham conseguido sair do carro e estavam seguras.

Elas receberam os atendimentos de primeiros socorros e não precisaram ser encaminhadas para uma unidade hospitalar.

A equipe de militares realizou os procedimentos necessários para a retirada do veículo da água.