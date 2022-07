Tribunal de Contas de Goiás abre edital para vagas com salários de mais de R$ 11 mil

Foi publicado no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (22) o edital para o concurso público do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE).

Ao todo, há 30 vagas disponíveis, seja para início imediato ou formação de cadastro de reserva.

Os salários são de R$ 11.335,32 para as 25 vagas de Analista de Controle Externo com especialidade em Controle Externo, duas para especialidade em Contabilidade, três para quem possui especialidade em Engenharia e cinco para especialistas em Tecnologia da Informação.

As inscrições podem ser realizadas pelos candidatos a partir das 10h do dia 16 de agosto até as 14h do dia 27 de setembro, por meio do site da Fundação Carlos Chagas, responsável pela organização do concurso público. Será cobrada uma taxa de R$ 195.

As provas escritas objetivas estão marcadas para acontecer no dia 06 de novembro, no período matutino. A segunda etapa, com as provas discursivas, ocorrerá no mesmo dia, só que no período vespertino.

Candidatos com ensino superior completo em qualquer área de conhecimento podem concorrer a vaga de Analista de Controle Externo, especialidade em Controle Externo.

Para Analista de Controle Externo, especialidade em Contabilidade, o interessado precisa contar com graduação em em Ciências Contábeis.

Não foram especificadas exigências para as demais vagas de atuação.