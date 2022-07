Ter bons hábitos faz diferença na vida de qualquer um!

Esse, na verdade, é o maior segredo daqueles que são felizes e vivem sempre de alto astral, mantendo a positividade.

Mas, afinal, o que deixar de lado para ter esse estilo de vida?

6 hábitos que todo mundo que quer ser mais feliz precisa abandonar:

1. Se envolver com pessoas erradas

Certamente, se você se envolve com pessoas erradas e tóxicas é hora de se afastar, caso queira ser mais feliz!

Esse tipo de gente pode acabar te contaminando e afetando negativamente sua vida, fique de olho.

2. Ter uma má alimentação

A nossa alimentação está diretamente ligada à nossa condição física. É a partir dela que temos disposição, bom humor e maior desempenho em nossas atividades.

Logo, se sua alimentação é ruim, sempre deixada em segundo plano, você jamais vai ter um bom estilo de vida.

3. Ser perfeccionista

O perfeccionismo é algo que deve ser abandonado para alavancarmos nossa vida e sermos mais felizes.

Isso porque, essa característica nos impede de ter novas experiências e aprender com os erros. Além disso, pessoas perfeccionistas são mais propensas a desenvolver ansiedade e distúrbios mentais.

4. Dormir mal

Ao lado da alimentação ruim, dormir mal também pode estar te impedindo de ter uma vida melhor.

Cientificamente é comprovado que dormir bem e ter o sono regulado colabora para um cérebro saudável, boa disposição e bom humor.

5. Não estabelecer metas

Não ter o hábito de estabelecer metas é um grande erro cometido por muitas pessoas, afinal, são elas que determinam suas vontades e desejos.

Por isso, caso você queira uma vida melhor, imponha seus objetivos, sejam eles pequenos ou grandes.

6. Não praticar exercício físico

Por último, de acordo com especialistas, a atividade física é muito importante para liberar hormônios do bem-estar e do prazer.

Por isso, quem mantém uma vida longe do sedentarismo tem a garantia de muito bom humor e felicidade.

