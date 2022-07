Existem alguns signos que precisam focar mais em si, pois acabaram se perdendo na incessante tentativa de cuidar de tudo e de todos, priorizando sempre os outros.

Seja na família, no trabalho, nas amizades ou no amor, essas casas do zodíaco estão sempre preocupadas em ajudar todo mundo e, muitas vezes, acabam decepcionadas e ofuscadas.

Apesar de parecer algo ‘saudável’ e responsável, isso é desgastante e só machuca a eles, que nunca focam no próprio crescimento e autocuidado.

Conheça os signos que precisam focar mais em si para voltar a ter o brilho de antes:

1. Câncer

Os cancerianos são bastante acostumados a se doarem 100% em prol das pessoas que são importantes para eles e, com isso, acabam deixando de se cuidar.

Eles acabam sofrendo mais por se dedicarem aos amigos e familiares, abdicando dos próprios gostos e vontades.

Mas está na hora de deixar os terceiros um pouco de lado e voltar a cuidar de você e da sua saúde mental.

2. Libra

Os librianos estão constantemente buscando manter o equilíbrio de tudo, não magoando ninguém, cuidando e protegendo todos e isso pode acabar o prejudicando.

É fundamental tirar um tempo para você e chutar o balde vez ou outra. Não dá para ser equilibrado sempre. Foque no seu progresso e aja com mais firmeza.

3. Capricórnio

Por fim, já é de lei o capricorniano acabar se esquecendo de viver por estar totalmente focado no trabalho.

Isso pode ocasionar uma série de problemas, para começar na baixa autoestima e ansiedade.

Portanto, para recuperar sua luz, será necessário abrir mão, um pouco, de tanto trabalho e amenizar as ambições.

