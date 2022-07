Depois de Elias Vaz, filho de Valério Luiz é a nova aposta de Kajuru em Goiás

Em 2018, o barulhento vereador Jorge Kajuru descumpriu a promessa de chegar ao fim do mandato quando percebeu que tinha potencial de pular algumas casas acima do jogo político e se eleger senador da República.

No mesmo dia em que era coroado para o cargo, o ex-colega da Câmara de Goiânia, Elias Vaz (PSB), era empossado deputado federal.

Kajuru parece ter tido a missão de ir no Legislativo Municipal para arrancar Elias Vaz de lá e levá-lo para um salto que daria destaque: o sangue investigativo que corre na veia dos mandatos da ex-liderança dos motoristas de vans da capital.

Desconfiado e esperto, Kajuru se tornou alvo do bolsonarismo ao gravar uma ligação com o presidente Jair Bolsonaro. Entre uma internação e outra, para tratar diabetes e outros problemas, foi se distanciando dos bastidores da política.

Não fosse ele, talvez Elias Vaz não teria tido coragem de enfrentar o poder partidário, chegar ao Congresso Nacional e se tornar uma referência parlamentar.

Agora, Kajuru tem se dedicado, ao menos em grupos de WhatsApp, no fortalecimento da candidatura do advogado Valério Luiz Filho, homônimo do pai, assassinado a tiros logo depois de terminar um programa de rádio. Valério Luiz Filho é pré-candidato a deputado estadual pelo PT.

FAVAS AO PT DE LULA

Kajuru tem criticado o ex-presidente Lula na disputa pelo Planalto, justamente a sigla da qual Valério Luiz pretende chegar à Alego.

PT que pode ter apoio do tucano Marconi Perillo, protagonista de uma das mais famosas brigas entre duas personalidades de Goiás: Marconi e o próprio Kajuru.

OLHA ELA

Dra. Cristina é reconhecida pelo aguerrido trabalho em prol das mulheres – principalmente as vítimas de violência. Ex-vereadora e ex-secretária na gestão Rogério Cruz, ela é pré-candidata a deputada federal. O problema é a rejeição ao partido da qual é filiada: o PDT de Ciro Gomes. Não é raro que apoiadores deixem grupos, reclamando da legenda.

NO AGUARDO

Parte da executiva estadual do PT estadual nega, mas é cada vez mais próxima a confirmação da retirada do nome de Wolmir Amado da sigla ao Governo de Goiás. Lula tem articulado que a legenda apoie o ex-desafeto Marconi Perillo. Nos bastidores, o ex-governador afirma que deve declarar apoio ao petista ainda no 1° turno.

Em entrevista, no entanto, ele afirma que deve seguir a orientação do partido que, com a chance de um tucano assumir a vice de Simone Tebet. É possível que o acordo fique em torno disso.

Por outro lado, existe uma exceção: o MDB goiano está com Ronaldo Caiado, que já encaixou Daniel Vilela como vice. Vamos aguardar.

O NIVER DE BALDY

Pré-candidato ao Senado, Alexandre Baldy completou 42 anos no dia 21 de julho. Mas adiou a festa para o dia 30.

É que Baldy adaptou a data com a agenda do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, e do presidente da Câmara, Arthur Lira, ambos do PP. Não precisa nem lembrar que o partido é aliado de Jair Bolsonaro.

A ideia é que Alexandre Baldy mostre força, um recadinho para Ronaldo Caiado. Baldy é um dos pré-candidatos de olho na chapa governista à reeleição.

Ah, a festança vai ocorrer na Fazenda Nova Conceição, em Campo Limpo de Goiás.

ABRE ASPAS

“Como senador da República, quero nesse momento retirar a minha candidatura para que Caiado fique à vontade para tocar esse projeto grande dele, que é a reeleição”, justificou o senador Luiz do Carmo (PSC) ao anunciar a desistência da disputa. O atual senador era suplente e assumiu a cadeira de Caiado quando este foi eleito governador.

NOTA DEZ

Para entrega do novo Terminal Isidória, embora com atraso de meses, e que, espera-se, vai trazer melhor organização do transporte coletivo do local. De qualquer forma, outros problemas permanecem. Mas já é pra alguma Nota Zero aos órgãos responsáveis.

NOTA ZERO

Para Drogaria Santa Marta, que se envolveu em um caso de denúncia de racismo. O cabeleireiro Natan Vinícius Gonçalves de 20 anos afirma que, mesmo depois de pagar por um produto, foi acusado de tê-lo roubado. Ele é negro e acusa a rede de discriminação.

