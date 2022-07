Escritoras de Anápolis tentam sobreviver sem apoio: “a gente persiste pelo amor à literatura”

Como escrever para um poeta, ou melhor, como escrever sobre diversos escritores que dedicam a vida para escrever as mais variadas e profundas peças no cenário anapolino?

Primeiro, é importante salientar que mesmo com uma grande quantidade de profissionais da arte, Anápolis ainda não encontrou uma forma de apresentar estes profissionais para a população.

Com isso, os escritores seguem se sentindo um tanto invisibilizados e precisam lutar para manter as carreiras e seguir publicando os livros.

O Portal 6 conversou com alguns destes artistas anapolinos que lutam para levar a cultura para a cidade.

Simone Athayde

Com cerca de 12 anos de carreira na literatura anapolina e diversos livros já publicados, Simone Athayde é escritora e pós-graduada em Língua Portuguesa.

Bastante atuante em Anápolis, Simone é um membro importante da União Literária Anapolina (ULA) e já teve obras premiadas na Academia Goiana de Letras.

Porém, a escritora conta que encontra algumas dificuldades no cenário cultural para a publicação de livros aqui na cidade, já que havia uma lei para garantir verbas para os escritores, mas não existe mais.

Ao Portal 6, a profissional das letras revelou que Anápolis conta inclusive com uma lei municipal que deveria oferecer um aporte para os escritores, mas que não o faz.

“Aqui em Anápolis nós temos uma lei municipal que garantiria a publicação de livros anualmente, que é a Alfi, Anápolis em Letras, Fatos e Imagens. Desde 2018 nós não temos mais a publicação de livros através dela, mesmo sendo uma lei municipal”, destacou.

“Nós não podemos contar com este recurso, então o escritor muitas vezes precisa bancar o livro com o dinheiro do próprio bolso, tem que ele mesmo divulgar a sua obra, completou.

Mas as dificuldades existentes não são o bastante para atrapalhar a jornada dos “heróis” da literatura anapolina, que seguem fazendo o possível para continuar.

“Não é fácil trabalhar com literatura, seja no Brasil e ainda mais aqui em Goiás. Afinal, nós não temos uma indústria do livro, um público leitor tão forte como em outros lugares. Mas, a gente persiste pelo amor à literatura, o amor à palavra escrita e a vontade mesmo de contar história”, afirmou.

Vera Valle

Escritora, professora, compositora, vocalista, instrumentalista e modelo, Vera Valle é um dos nomes de destaque da literatura anapolina.

Multiprofissões, a artista já publicou sozinha os livros “Dança com Palavras” e “Um adulto-aprendiz nos laços da poesia”, além de quase 30 lançamentos em Bienais São Paulo e do Rio de Janeiro, e antologias bilíngues no México e Espanha.

Com diversos prêmios nacionais e internacionais ao longo da carreira, Vera Valle revelou ao Portal 6 que a história com o cenário cultural já vem de família e a produção de textos começou ainda na juventude.

“Sempre vivi numa ambiente de cultura, música e letras. Família repleta de músicos, educadores e apreciadores de boa arte. Iniciei minhas escritas na adolescência com composições, poemas juvenis e fui, ao longo do tempo, redigindo textos mais críticos e maduros”, contou.

Mesmo com esse relacionamento já antigo com a cultura, a escritora acredita que as artes ainda não são tão valorizadas como deveriam em Anápolis.

“Creio que o espaço das artes precisa de valorização e incentivo. É um exercício de conhecimento e auxilia o homem a entender de forma criativa e crítica a sociedade em que está inserido”, lamentou.

Iraides Barbosa

Com uma belíssima e recente história no ramo literário, Iraides Barbosa é outra escritora que ganhou o coração dos anapolinos e se destaca com as obras já publicadas.

A história da autora com a escrita teve início quando vivia um dos momentos mais complicados da vida, ao receber um difícil diagnóstico, mas escrever deu forças para que ela lutasse e se curasse.

Em Anápolis, desde 2019 a artista se dedica exclusivamente à carreira como escritora, porém, desde o início nunca recebeu um único incentivo da cidade para as publicações.

“A cidade de Anápolis é agraciada com grande número de escritores talentosos. Contistas, cronistas, poetas, cordelistas, roteiristas e romancistas, entre outros inspirados e dedicados povoam essas terras retratando as belezas, riquezas e a cultura em letras”, comentou.

“Contudo, a grande maioria publica as suas obras de modo independente o que significa dizer que nem todos os textos produzidos são publicados. O autor investe grande soma em dinheiro para a publicação, assim como cuida da distribuição, divulgação e vendas”, completou.

Iraides não deixa que essa falta de auxílio atrapalhe o grande sonho de se dedicar aos livros, sendo inclusive uma das grandes expositoras da famosa Bienal Internacional de São Paulo, que ocorreu ainda no início deste mês de julho.

A escritora ainda lamentou a falta de apoio das autoridades municipais “poucos obras são adotadas nas escolas públicas municipais. Inexiste procura por títulos de escritores locais”.