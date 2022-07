Na onda do sucesso do podcast “A Mulher da Casa Abandonada”, o presidente do PDT de São Paulo, Antonio Neto, lançou “O Homem do Palácio Abandonado”, uma paródia que tem como personagem principal uma figura que remete ao presidente Jair Bolsonaro (PL).

Na descrição, o podcast diz investigar a “história de vida de uma figura misteriosa”, um “homem que mora em um palácio em pandarecos em Brasília e se apresenta como PR”. Ele pode ser acompanhado em https://open.spotify.com/episode/2f42fJPsvQmqpk5SR1sFKk?si=a8539d530c444009.

“O Homem do Palácio Abandonado’ é uma forma de denunciar, por meio da sátira, a tragédia real que estamos vivendo”, afirma Neto, que deve disputar mandato de deputado federal.