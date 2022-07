Foto enviada com recado a Caiado causa estranheza nos bastidores

Nos bastidores da política goiana não se fala noutra coisa senão na chateação do presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), Lissauer Vieira (PSD), com Ronaldo Caiado (UB).

Fiel escudeiro do governador nas pautas na Casa Legislativa desde o início do mandato, Lissauer demorou para se recuperar do baque de não ter sido escolhido como vice. E, recentemente, foi descartado de ser o homem de Caiado ao Senado na chapa.

A ausência do deputado na Cidade de Goiás, onde foram distribuídas comendas a apoiadores de Caiado, chamou a atenção. E foi um recado.

Neste contexto, apareceu uma fotografia, feita no sábado na abertura das cavalhadas em Iporá, de um grupo de políticos com as mãos sobrepostas, como se firmassem um acordo.

Aparecem o presidente do PSD goiano Vilmar Rocha, o deputado Amauri Ribeiro (Patriota), o presidente do PP e pré-candidato ao Senado Alexandre Baldy, o prefeito tucano Naçoitan Leite – que apoia Caiado – e a vice-prefeita e pré-candidata a deputada Maysa Cunha (PP).

A foto causou estranheza. Amauri apoiaria Baldy ao Senado? Ou Vilmar foi à cidade arrancar o prefeito e a vice da base de apoio de Baldy. “Nada disso, o encontro foi por acaso. Vou com o Lissauer onde ele for”, disse Amauri à seção Rápidas do Portal 6.

Um interlocutor de Vilmar Rocha, que reafirma o nome de Lissauer na caminhada ao Senado, disse que a foto não demonstra qualquer apoio político a Baldy e/ou desistência do presidente da Alego. “A gente queria mandar um alô pro Caiado. Mostrar que estamos com ele”, disse.

ESQUECEU DE AVISAR AO WILDER

O entorno do pré-candidato ao Senado, Alexandre Baldy, tem disseminado que o presidente Jair Bolsonaro comparecerá ao evento com amigos e aliados políticos. Um crítico de Baldy, em tom sério, disse à seção Rápidas do Portal 6: “Só esqueceram de avisar ao Vitor Hugo e ao Wilder Morais. Eles não permitiriam” .

Wilder, depois de Vitor Hugo na disputa ao governo, é o escolhido de Bolsonaro à disputa ao Senado em Goiás pelo Partido Liberal, legenda do presidente.

RUBENS, O MENSAGEIRO DE LULA

O deputado federal Rubens Otoni (PT) não tem um dia de descanso. Enquanto a deputada estadual e pré-candidata à reeleição Adriana Accorsi percorre os centros mais urbanos, Otoni, em busca da reeleição, passou os últimos dias participando de reuniões em associações, sindicatos, assentamentos e bairros de vários municípios.

E, como é de praxe para qualquer pré-candidato, concedeu entrevistas para rádios e visitou prefeituras

e Câmaras Municipais.

Percorreu Bela Vista de Goiás, Anápolis, Teresópolis de Goiás, Cristalina, Silvânia, Leopoldo de Bulhões, Jaraguá e Goianésia.

No discurso, no entanto, fala mais em Lula, se transformando em um dos mais importantes palanques do ex-presidente em Goiás.

ACORDO CONFIRMADO

O Podemos, presidido por Eduardo Machado, na convenção na noite de terça-feira (26), reafirmou o compromisso com o projeto de reeleição de Caiado. E mais do que isso: também vai apoiar o nome escolhido pelo governador ao Senado, ainda sem definição.

CAIADO E O DIA DE SANT’ANA

O governador participou da missa solene ministrada pelo bispo Dom João Wilk em Anápolis, uma das comemorações dos 115 anos do município. Em louvor à Nossa Senhora de Sant’Ana, padroeira da cidade, o evento ocorreu nesta quarta na Paróquia de Sant’Ana.

Em fotografias distribuídas pela comunicação do Governo, aparecem o prefeito Roberto Nave, a primeira-dama e pré-candidata a deputada estadual Vivian Naves e o pré-candidato ao Senado, Alexandre Baldy. Todos do PP.

ASSOCIAÇÃO PEDE APOIO A MENDANHA

Gustavo Mendanha (Patriota), pré-candidato ao governo de Goiás, se reuniu nesta terça-feira (26) com a Associação de Combate ao Câncer em Goiás.

A diretoria pediu que, caso o ex-prefeito de Aparecida seja eleito, que dê atenção à instituição para ampliar a estrutura hospitalar. O objetivo deles é conseguir uma área de 50.000² para tirar o projeto do papel.

NOTA DEZ

Para o Sesc Anápolis que, em comemoração ao aniversário da cidade, inicia uma programação especial a partir do dia 28 de julho.

Na lista de artistas que se apresentam no evento, tem Gabriel Nandes, Ana Gabriela, Nila Branco. E, ainda, o tradicional espetáculo Histórias Du Caixote.

A programação é gratuita, porém é necessário retirar o ingresso antecipado na sala da Cultura do Sesc Anápolis, de segunda à sexta, das 13h às 19h.

NOTA ZERO

Para o prefeito Rogério Cruz (Republicanos), que também é pastor da Universal de Edir Macedo, que adiou novamente o pagamento de taxas de templos religiosos. A ideia é evitar a inadimplência das igrejas, ou seja, dos pastores, antes que o projeto seja enviado à Câmara Municipal. O impasse se dá por conta do ano eleitoral. A mulher do prefeito, Thelma Cruz, é pré-candidata a deputada estadual pelo Republicanos. E, dia sim, e sim de novo, está em igrejas “aparecendo”.

