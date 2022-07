Mulher persegue o ex, quebra o carro dele e ofende colega: ‘preto é vagabundo’

Inconformada com o término do relacionamento, uma mulher foi até o local de trabalho do ex-companheiro em Ceres, município localizado a cerca de 179 km de Goiânia, e atacou o colega do homem, de 54 anos, e a filha dele, de 17 anos.

O Portal 6 apurou que a vítima e o ex da agressora estavam tomando um café juntos quando perceberam que alguém estava se escondendo atrás de um carro enquanto os vigiava.

Desconfiado, o proprietário do veículo foi averiguar a situação. Logo que se aproximou, a mulher surgiu, o segurou pela camisa e começou a agredi-lo fisicamente.

Para fugir das agressões, o homem conseguiu entrar no carro e sair do local. No entanto, a agressora pegou uma pedra e quebrou o farol do automóvel.

Mesmo o ex-companheiro tendo saído dali, a mulher continuou e começou a ofender o colega dela e a filha que ainda estavam ali.

Por quase meia hora, a agressora ficou tentando abrir o portão para entrar enquanto gritava ofensas como “preto é uma raça de vagabundos e não presta”. Ela chamou a jovem de “pirralha e biscate” e disse: “Você está ficando com o meu ex e por isso não confio em preto”.

Logo que ela foi embora, o outro homem retornou para pedir desculpas pelo comportamento da mulher e relatou que a ex-companheira costuma persegui-lo com frequência.

O caso de injúria racial foi então registrado na Delegacia da Polícia Civil de Ceres.