É boa a notícia para quem espera a chegada do 5G em Goiânia

Goiânia será uma das próximas capitais a receber a tecnologia 5G no Brasil. A informação foi dada por Moisés Moreira, conselheiro da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), nesta quarta-feira (27).

Além do município, as cidades de São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Curitiba (PR) e Salvador (BA), vão receber o sinal, mas ainda não há uma data definida para que isso ocorra.

“São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Goiânia e Salvador são capitais em que a EAF [entidade administradora de faixa] está trabalhando, mas até o momento ela não adiantou nada sobre data”, revelou Moisés.

O 5G foi ativado em Brasília, no dia 06 julho. Nesta sexta-feira (29), Belo Horizonte (MG), Porto Alegre (RS) e João Pessoa (PB), serão contempladas com a chegada da tecnologia.

Como previsto no edital do leilão do 5G, todas as capitais do país devem receber o sinal até o final do mês de setembro. Inicialmente, o prazo era até 31 de julho, mas foi estendido em 60 dias.