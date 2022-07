Incêndio no Bairro de Lourdes destrói quarto de bebê às vésperas do parto

Um quarto de bebê foi totalmente destruído pelo fogo no Bairro de Lourdes, região Leste de Anápolis, na madrugada desta quarta-feira (26).

A mãe, de 17 anos, está grávida de nove meses e agora terá de reconstruir tudo antes da chegada da filha.

Ela estava dormindo, quando acordou com cheiro da fumaça. Juntamente com o companheiro, perceberam que o corredor estava encoberto por uma névoa escura.

“Queimou as coisas que a gente tinha comprado. Nós estávamos com o quartinho montado, de forma simples. Eles perderam tudo do quarto da bebê. A gente perdeu bastante coisa”, disse Priscilla Justino da Silva, mãe da jovem e avó da menininha que está por vir.

Roupas, sapatinhos, cobertores, tudo se perdeu em meio ao fogo. Sem falar nos móveis, como berço e guarda-roupas.

“Precisamos de doação de coisas infantis, algumas doações mais pesadas a gente já ganhou, produtos de higiene também, de uma farmácia”.

“Precisa mais de roupinhas, lençóis de berço, porque ela já não tem mais. Coisas de recém-nascido mesmo. Quem tem bebê e quiser doar as que não servem mais”, continua.

Os interessados em doar podem entrar em contato diretamente com a mãe da adolescente pelo número (62) 9 8137-6120.

“Foi tudo muito rápido, não chamaram bombeiro. Depois a polícia passou na rua e não registraram boletim de ocorrência porque falaram que não foi incêndio criminoso”, afirmou Priscilla.

“Também não foi preciso bombeiro, porque na hora do susto correram, pegaram água e chamaram o vizinho”, concluiu.

Ainda não se sabe ainda a causa do incêndio.