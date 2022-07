Jurado que interrompeu júri do caso Valério Luiz é alvo de operação da PC

Há um pouco mais de um mês, no dia 14 de julho, um fato inesperado surpreendeu a população e entidades de segurança pública e judiciário.

Nesse dia, um dos jurados de um dos julgamentos mais aguardados de Goiás, do caso do radialista Valério Luiz, quebrou uma das regras primordiais e saiu do hotel em que estava hospedado – ferindo o princípio da incomunicabilidade. A atitude adiou, pela terceira vez, o julgamento do crime que ocorreu há um pouco mais de 10 anos.

Sendo assim, com o intuito de investigar as circunstâncias em que ocorreu essa quebra de incomunicabilidade do jurado, de 27 anos, a Polícia Civil cumpriu mandado de busca e apreensão na residência do homem nesta quinta-feira (28). As buscas foram cumpridas na Vila Alpes, em Goiânia.

Conforme a PC, a intenção é que, somado a demais medidas investigativas, seja possível esclarecer os fatos e apontar as reais circunstâncias da situação.

Vale ressaltar que, à época, o jurado alegou ter abandonado o hotel em que estava hospedado, na madrugada do referido dia, devido a problemas de saúde em razão de ingestão de alimentos derivados do leite, já que, segundo ele, seria intolerante à lactose.