De acordo com o Ministério da Economia, mais de 500 mil pessoas possuem o direito de realizar o saque do Programa de Integração Social (PIS).

A quantia é referente ao ano base de 2020 e foi depositada para a maioria dos trabalhadores do setor privado somente neste ano, entre os meses de fevereiro e março.

Trabalhadores que tiverem exercido atividade remunerada durante os 12 meses de 2020 podem receber a parcela máxima do PIS de R$ 1.212.

No entanto, como milhares de brasileiros ainda não sacaram o valor do benefício, o saque do mesmo segue disponível.

Vale ressaltar que como o PIS para os profissionais do setor privado foi liberado apenas agora, o pagamento de 2021 precisou ser adiado e ainda não possui uma data definida para acontecer.

Mais de 500 mil pessoas podem sacar o PIS; veja se você tem direito

Possuem o direito de receber o PIS aqueles trabalhadores que tiverem recebido até no máximo dois salários mínimos em 2020.

Além disso, é preciso ter exercido por ao menos 30 dias uma atividade remunerada no mesmo ano, estar cadastrado no PIS/Pasep por pelo menos cinco anos e estar com os dados do cadastro atualizados.

O benefício pago aos profissionais de empresas privadas que cumprirem os requisitos pode ser retirado por meio da Caixa Econômica Federal.

O PIS referente ao ano base de 2020 foi depositado em uma conta poupança social aberta de forma automática pela própria Caixa.

O trabalhador pode realizar a consulta do valor recebido por meio do aplicativo Caixa Tem, disponível para dispositivos Android e iOS.

Saque do PIS

Os trabalhadores que possuem direito ao benefício podem sacar a quantia recebida em qualquer agência bancária da Caixa Econômica Federal, apresentando o número do PIS e algum documento de identificação oficial.

A retirada também pode ser realizada em qualquer caixa eletrônico, em alguma Casa Lotérica ou nos correspondentes Caixa Aqui, com o cartão social e a senha cadastrada.

Brasileiros podem realizar o saque do benefício até o dia 29 de dezembro.

