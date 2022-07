Para substituir os antigos do Bolsa Família, o Governo Federal liberou os novos cartões bancários com benefícios extras para os brasileiros que recebem o Auxílio Brasil.

Segundo o Ministério da Cidadania, 3,2 milhões de cartões foram produzidos e já estão sendo distribuídos pelos Correios para os milhares de beneficiados do programa social.

De maneira gradual e escalonada, a expectativa é de que ao menos 6,6 milhões de famílias cadastradas no auxílio sejam beneficiadas com a novidade do benefício.

Os novos modelos do cartão serão entregues prioritariamente para quem tiver entrado no programa a partir de dezembro de 2021 e recebe o valor por meio de uma poupança social digital.

Além disso, também serão priorizados os beneficiários que moram em municípios distantes que possuem poucos canais de pagamento da Caixa ou, não contam com nenhum.

O envio do meio de pagamento pode ser acompanhado presencialmente nas agências da Caixa ou ligando na Central de Atendimento da Caixa, pelo número 0800 104 0104 ou 4004-0104.

Por não ser entregue para todos os beneficiários neste primeiro momento, os que ainda não tiverem acesso ao modelo atualizado poderão seguir fazendo o saque do benefício normalmente pelo cartão do Bolsa Família.

Novo benefício para quem recebe Auxilio Brasil é liberado; veja como usar

Com a mudança, as famílias beneficiadas terão uma maior facilidade por ser possível sacar o valor recebido, em parte ou integral, tanto na Caixa Econômica Federal, como em qualquer outro banco 24 horas.

Outro benefício do meio de pagamento é poder ser utilizado para fazer compras em estabelecimentos comerciais na função de débito automático.

Além disso, a novidade permite acesso gratuito a até dois saques mensais em algum terminal de autoatendimento, unidade lotérica, ou em bancos 24 horas, três transferências para outras contas, transferências ilimitadas para contas da Caixa e por fim, transferências e recebimentos ilimitados por Pix.

Para poder utilizar o cartão, a senha deve antes ser cadastrada em alguma agência da Caixa, pelo próprio aplicativo Caixa Tem na opção “Auxílio Brasil”, ou em alguma unidade das lotéricas.

