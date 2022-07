Publicado edital de concurso público com diversas vagas em Guapó

A Prefeitura de Guapó, cidade localizada na região metropolitana de Goiânia, anunciou o processo seletivo para profissionais de nível médio. O edital do concurso foi publicado no site da administração municipal no dia 20 de julho.

No certame, que está sendo realizado pelo Instituto de Consultoria e Concursos (ITAME), serão ofertadas 64 vagas. Desse número, 16 são para início imediato e 48 para formação de cadastro de reserva.

Com salários de R$ 2.424 e jornada de 40 horas semanais, as oportunidades são para atuar como agente de saúde nas regiões do município.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, através do site www.itame.com.br. Os interessados terão entre as 10h do dia 21 de agosto e às 23h59 do dia 20 de setembro para se candidatar.

A taxa para participar será de R$ 90, além disso, também é necessário possuir ensino médio completo e residir na área da comunidade em que irá atuar desde a data de publicação do edital.

O prazo de validade do processo seletivo será de dois anos, a contar da data de homologação dos resultados finais. Se necessário, o município poderá fazer uma única prorrogação por igual período.