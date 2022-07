Você está cometendo alguns erros ao arrumar a cozinha da sua casa e não estamos falando isso do acaso.

O problema é que a grande maioria das pessoas fazem certas coisas, sem nem perceber e, acredite se quiser, isso pode causar algumas contaminações nesse cômodo tão importante da sua casa.

Foi pensando em te alertar que hoje listamos alguns hábitos para você mudar na hora de fazer a limpeza!

6 erros que a maioria das pessoas cometem ao arrumar a cozinha:

1. Borrifar os produtos diretamente nas superfícies

Primeiramente, não adianta tentar negar: ao menos alguma vez na vida você já borrifou produtos de limpeza diretamente na superfície, como mesas e bancadas.

O problema em fazer isso é que pode agredir o material desse seu móvel, por isso, a recomendação é borrifar em uma flanela ou esponja e só assim limpar.

2. Não deixar as vasilhas de plástico secarem totalmente antes de guardar

Os potes de plástico devem ser lavados imediatamente após o uso, depois disso, devem ser secos ou deixados secar por completo.

Guardar eles ainda úmidos pode deixar o cheiro de alimentos e cores impregnado na vasilha, danificando seu objeto.

3. Esquecer de limpar o forno

Já citamos aqui a importância em se limpar o forno e qual a melhor maneira, e por mais que seja uma tarefa chata, não é algo que se deve ignorar.

Por isso, não esqueça de limpá-lo ao menos uma vez por mês e manter todos os eletrodomésticos limpos e livres de restos de comida.

4. Não limpar direito o aço inoxidável

O aço inoxidável é um material presente em muitas panelas e travessas, não é mesmo?

E por mais popular e útil que seja, não é todo mundo que sabe limpá-lo direito. Dá próxima vez limpe-o com limpa vidros ou vinagre e evite esfregões, pois podem arranhar.

5. Varrer enquanto prepara a comida

Em hipótese alguma varra a cozinha enquanto prepara comida!

Essa atitude simultânea pode fazer a poeira chegar até suas panelas, contaminando a comida. Logo, espere até mais tarde para limpar o chão.

6. Lavar tábuas com detergente

Por último, o detergente não limpa direito a sua tábua de corte!

As tábuas devem ser lavadas com um pouco de vinagre e bicarbonato para evitar a contaminação e para as desinfetar melhor.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!