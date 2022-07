Nem sempre estar ativo no WhatsApp significa que você queira conversar ou está disponível para bater um papo. Às vezes, ao entrar na plataforma, você busque apenas olhar algo que possa estar relacionado ao trabalho. No entanto, ao ver que você está online, algumas pessoas querem bater um papo e, para fugir disso, há uma função que esconde o online no WhatsApp.

O recurso é simples, rápido e não requer a instalação de nenhum outro aplicativo para isso. Basta apenas alguns minutos e a funcionalidade estará ativa.

Dessa forma, você conseguirá evitar responder aqueles contatos chatos que, ao te verem online, já mandam alguma mensagem.

Descubra como ativar a função que esconde o online no WhatsApp

Com a atualização da nova versão do WhatsApp beta para Android, o novo recurso que esconde o online no WhatsApp de todos os contatos ou de pessoas específicas já entrou em vigor.

A função surgiu em meio a uma demanda de alguns usuários da plataforma para que uma opção fosse criada a fim de diminuir os incômodos quando se está online.

Antes da implantação da nova funcionalidade, os contatos tinham livre acesso para conferir quando foi a última vez em que você esteve online no WhatsApp ou se você também estava mexendo no aplicativo no momento.

No entanto, com a mudança, é possível de fato esconder completamente para os demais contatos. Para ativar a função, a primeira coisa a se fazer é atualizar o aplicativo para a versão 2.22.16.12.

Depois, é só selecionar a opção “Configurações” e, em seguida, clicar no item que possui o nome “Conta”. Após esse passo, basta clicar em “Privacidade” e ir em “Visto por último e online”.

Assim, você deve acessar a parte chamada “Quem pode ver quando estou online” e escolher quem poderá ver que você está online.

