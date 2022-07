Terceiro dia do Arraiana é marcado pela devoção e boa presença de público

Em um evento marcado pela fé e pela devoção, milhares de anapolinos se reuniram em uma emocionante e iluminada celebração ao aniversário de 115 anos de Anápolis, no Arraiana.

Neste terceiro dia do intitulado maior evento beneficente do Estado de Goiás, a programação foi toda voltada para o catolicismo.

Contando com uma missa para os fiéis na abertura, seguida por shows com o adre Marcos Rogério, Tony Allysson e encerramento com Thiago Brado.

Segundo estimativa parcial da Prefeitura, aproximadamente quatro mil pessoas se reuniram no Estádio Jonas Duarte para a comemoração.

Ao Portal 6, o padre Diego Spagnolo, da Catedral Bom Jesus, relembrou que desde o início a história do próprio município é marcada pela devoção.

“A cidade de Anápolis nasce junto com essa devoção, vinda daqueles que passavam por aqui. Então, o município se desenvolveu juntamente com a fé”, afirmou.

O religioso destacou a importância da presença religiosa no meio da festa que celebra à vida, dos anapolinos e da cidade.

“Como o nosso próprio bispo dizia aqui nessa celebração, onde Jesus está a vida, onde Jesus está o amor. Então, a presença religiosa no meio de uma celebração da sociedade é fundamental”, salientou.

Um público maior já era aguardado pelas entidades religiosas, pois as missas nas paróquias foram canceladas para a celebração do Arraiana. Porém, o padre Diego Spagnolo se mostrou positivamente surpreso pela multidão que acompanhava a missa.

“Em um mundo com tanta guerra, doenças e preocupações, este tipo de programação religiosa em um evento tão importante traz um alento ao coração, é uma grande benção”, relatou emocionada a fiel Rosa Maria, de 60 anos.

Em entrevista concedida à imprensa local, o cantor gospel Tony Allysson relatou estar imensamente feliz em poder retornar para Anápolis, cidade que o acolheu desde o início da carreira e deixou um recado especial aos anapolinos.

“Estou muito feliz de estar aqui porque é o meu Estado, onde nasci e estou muito feliz. Sempre quando eu venho por aqui para cantar e levar a palavra, de forma especial aqui em Anápolis que foi onde gravei meu primeiro CD há mais ou menos 13 anos atrás”, afirmou.

“Povo de Anápolis, Deus abençoe vocês! Busquem cada vez mais Deus, intimidade com Deus, pois só Ele pode te fazer feliz. Não tem outra pessoa, não tem outra coisa, nada mais. Só Deus pode te fazer feliz”, falou para os anapolinos.