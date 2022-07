Apesar de parecerem inofensivas, algumas ações perigosas que você faz sem perceber no celular durante o dia podem ser fatais tanto para você quanto para o aparelho.

Ao fazer algumas coisas aparentemente normais, você pode estar comprometendo a vida útil do eletrônico e a sua saúde.

Portanto, fique atento às ações a seguir!

6 coisas perigosas que você faz sem perceber no celular e não deveria

1.Deixar o aparelho carregando mais que o recomendado

Um hábito muito comum entre aqueles que têm um smartphone, é deixar o celular carregando durante várias horas, mesmo que ele já esteja com a bateria completa.

A ação pode ser algo bastante perigoso, pois isso danifica o aparelho o deixando superaquecido e estufando a bateria. O que reduz a vida útil do equipamento.

2.Deixar de atualizar aplicativos

Outra ação bastante perigosa que você faz sem perceber no celular e não deveria, é deixar de atualizar os aplicativos.

Ao fazer isso, você pode estar abrindo algumas brechas na segurança do aparelho e, dessa forma, cooperando para o vazamento de alguns dados.

Por isso, fique em alerta.

3.Mexer no celular enquanto ele carrega

Mexer no celular enquanto ele está carregando também é algo que deve ser evitado ao máximo e pode ser muito perigoso.

Isso porque, quando conectados na tomada, os aparelhos podem provocar curtos-circuitos, choques, explosões e até queimaduras.

4.Colocar o celular próximo muito próximo ao rosto

Segurar o celular muito perto do rosto pode trazer malefícios à saúde como envelhecimento precoce e aparecimento de manchas na pele. A claridade dos aparelhos é capaz de alterar as células de pigmentação e as fibras de colágeno.

Assim, evite deixar o item muito próximo ao seu rosto.

5.Não limpar a tela do celular

Você sabia que um celular pode conter mais de 17.000 genes bacterianos? Essa quantidade é 10 vezes maior do que a quantidade de bactérias que um vaso sanitário possui, já que o ambiente é limpo com maior frequência.

Por isso, é recomendável lavar sempre as mãos e manter o aparelho longe de locais contaminantes.

6.Dormir com o celular próximo ao corpo

Por fim, uma das coisas perigosas que você faz sem perceber no celular e não deveria é dormir com o aparelho próximo ao corpo.

Quando adormecemos com o eletrônico perto de nós, como debaixo do travesseiro ou cobertores, o item pode aquecer e causar queimaduras graves.

Além disso, manter o celular próximo de nós durante a noite pode causar insônias e até mesmo pesadelos. Portanto, não faça isso.

