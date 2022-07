Dono morre e cachorrinho adotado tem gesto que emociona todos; veja o vídeo

Viralizou nas redes sociais o vídeo de um cachorrinho caramelo próximo ao caixão do dono, durante o velório do homem, e a cena emocionou os internautas. O caso aconteceu no Espírito Santo.

Anderson Simões Campos, de 53 anos, havia adotado Fred há cinco anos e, desde então, criaram um laço de amizade forte que impressionava todos os familiares e amigos.

Na última segunda-feira (25), Anderson infelizmente foi a óbito e o cachorrinho ficou desconsolado. “[Ele] tentou entrar no carro da funerária na chegada do corpo fez de tudo para deitar ao lado do caixão”, contou um conhecido, chamado Antônio Carlos Aprigio.

Antônio ficou emocionado com o caso e decidiu gravar tudo e postar no Instagram, onde comentou “não tive como deixar de registrar o valor da verdadeira amizade”.

Ariely Campos, filha de Anderson, também comentou sobre o fato. “Fred adorava meu pai, e meu pai adorava ele. Foi uma cena linda. Vai ficar registrada pra sempre na memória de todos os que estavam presentes no momento”.

Nos comentários da postagem, diversos internautas reagiram compadecidos com a dor do animal. “Me fez chorar”, “que Deus console a família e claro, o Fred”.

Assista