O Governo Federal vai distribuir entre os trabalhadores brasileiros o lucro de R$ 13,2 bilhões do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

O Conselho Curador do fundo aprovou a medida no último dia 22 e definiu que a quantia será dividida entre todos os cotistas de forma proporcional.

Quanto maior tiver sido o saldo do trabalhador em 31 de dezembro de 2021 na conta vinculada ao FGTS, maior será o valor a ser recebido pelo Governo Federal.

Além disso, o brasileiro que tiver mais de uma conta vinculada ao fundo de garantia terá o direito de receber em cada uma delas.

Os R$ 13,3 bilhões que serão distribuídos entre os trabalhadores dizem respeito a 99% do lucro que o FGTS alcançou em 2021.

Com esse repasse, o rendimento do fundo neste ano será elevado para 5,83%, taxa considerada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) como menor que a inflação do ano anterior, que registrou 10,06%.

Segundo os dados divulgados, desde 2017 esta será a primeira vez que os lucros do FGTS não serão o suficiente para repor as perdas causadas pela inflação.

De qualquer forma, o fundo de garantia conseguiu render uma quantia superior que a obtida pela caderneta de poupança, que rendeu apenas 2,94%.

Governo Federal vai distribuir lucro do FGTS entre os trabalhadores; veja quem tem direito

Para descobrir se terá direito ao lucro do FGTS distribuído pelo Governo Federal, o trabalhador precisa realizar uma consulta do próprio extrato do fundo por meio do aplicativo do Fundo de Garantia, pertencente a Caixa Econômica Federal.

Antigamente, era possível realizar a consulta pelo site da instituição bancária. No entanto, essa opção foi extinta, sendo permitido agora de forma virtual apenas por meio do app, disponível tanto para sistemas Android, como para iOS.

Para o trabalhador que não possuir acesso aos meios virtuais, é possível ainda solicitar o extrato no balcão de atendimento de qualquer agência da Caixa.

Além disso, o extrato impresso do FGTS é encaminhado a cada dois meses para o endereço que foi cadastrado pelo beneficiário.

Neste último caso, se o trabalhador tiver se mudado do endereço cadastrado é necessário ir até uma agência da Caixa para informar sobre a mudança e passar o novo, ou telefonar para o número 0800-726-0101.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!