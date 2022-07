Mulher é encontrada morta na cama pela namorada, em Anápolis

A Polícia Civil (PC) deve investigar a morte de uma mulher, de 30 anos, que foi encontrada sem vida pela namorada neste domingo (31), em Anápolis.

A vítima estava na cama da residência onde as duas viviam no Industrial Munir Calixto, bairro extremo Sul da cidade, e a suspeita é de que ela tenha se engasgado com o próprio vômito.

O óbito foi confirmado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que soube pela companheira que as duas haviam saído para beber na noite anterior.

À Polícia Militar (PM), ela contou que ambas acabaram ingerido bastante bebida alcoólica e dormido profundamente quando chegaram em casa.

Natural do Piauí, o casal estava em Anápolis fazia pouco mais de dois meses. As mulheres se mudaram para cidade em busca de oportunidades e não tinham parentes aqui.