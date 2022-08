Com o aumento de casos envolvendo crimes cibernéticos, algumas atitudes devem ser seguidas à risca por alguns internautas a fim de evitar o perigo no WhatsApp, plataforma mais utilizada do Brasil e visada entre os criminosos.

Truques simples e rápidos podem prevenir vazamentos de documentos pessoais e a aplicações de golpes.

Por isso, fique atento e veja algumas formas de evitar o perigo no WhatsApp que todo mundo precisa conhecer.

6 formas de evitar o perigo no WhatsApp que todo mundo precisa conhecer

1. Não compartilhe dados e documentos pessoais

Uma das principais formas de evitar o perigo no WhatsApp, é não repassar senhas de cartões e contas para outros usuários da plataforma.

Isso porque ao fazer isso, você pode estar compartilhando informações com uma pessoa má intencionada e tendo complicações futuras pela ação.

2. Ative a verificação em duas etapas

Outra forma de deixar o aplicativo mais seguro, é ativar a função de verificação em duas etapas.

Dessa maneira, você estará adicionando uma camada extra de segurança para a sua conta, o que dificulta a entrada de possíveis invasores.

Para ativar o recurso, basta ir para a aba de “Configurações”, clicar em “Conta”, e selecionar a opção “Confirmação em duas etapas”.

Depois, é só inserir uma senha (PIN) de seis dígitos e confirmar a ação.

3. Não clique em links enviado por desconhecidos

Se você receber um link de algum número desconhecido juntamente com uma informação duvidosa, não clique no conteúdo enviado.

Normalmente, essa é uma das formas utilizadas por alguns criminosos para hackear a sua conta e ter acesso aos seus dados pessoais.

Por isso, tome muito cuidado!

4. Desconfie de pedidos de dinheiro por pessoas conhecidas

Uma das formas evitar o perigo no WhatsApp é desconfiar de mensagens de amigos e familiares que pedem transações de quantias exorbitantes.

Muitas vezes, os criminosos se apossam da imagem ou da conta de alguma pessoa conhecida para extorquir dinheiro.

5. Não instale aplicativos terceiros

Evite instalar aplicativos terceiros. Apesar de não parecer, eles podem ser um perigo para a sua conta e devem ser evitados ao máximo, pois podem conter vírus e comprometer o funcionamento do seu aparelho.

6. Fique de olho em ligações de empresas suspeitas

Por último, mas não menos importante, é necessário desconfiar de ligações vindas de números estranhos que oferecem pacotes e até empregos com salários “maravilhosos”.

Ofertas desse tipo podem se tratar, na realidade, de um golpe e você pode acabar tendo seus dados pessoais e até dinheiro roubados.

Por isso, jamais aceite qualquer proposta desse tipo sem antes pesquisar e saber a procedência do estabelecimento.

