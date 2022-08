A bronca dos anapolinos que não encontram lugares para levar os bichinhos de estimação

A tendência pet friendly está crescendo em Goiás, mas Anápolis ainda não oferece tantas opções. Para os amantes dos animais de estimação, há muitas limitações para quem deseja passear com os bichinhos em estabelecimentos alimentícios.

A estudante Kethlyn Lorrany, de 22 anos, lembra que muitas pessoas andam com os pets para todo lado, mas ficam restritos a partir das proibições.

“Anápolis não tem lugar para levar os nossos bichinhos e isso porque as pessoas aqui têm mais ‘pets’ do que crianças”, afirma a moradora, Kethlyn Lorrany.

A jovem conta que os poucos lugares que dizem aceitar os animais reservam apenas um espaço na parte externa do estabelecimento e, para ela, isso não é seguro.

“Eu acho que o dono fica muito preocupado com isso, eu, por exemplo, não levaria o meu cachorro pra ficar do lado de fora de onde eu estou”, disse.

Além disso, para alguns, a questão não é apenas simplesmente não poder sair para comer com o ‘bichinho’. Mariana Ribeiro, de 22 anos, conta que se sente muito limitada, pois ela não pode levar o animal de estimação para passear e logo em seguida ir a um restaurante.

“É ruim porque às vezes a gente está passeando no parque e tem que voltar em casa para deixar o cachorro, por conta dessa limitação dos restaurantes, lanchonetes, pizzarias e até algumas sorveterias”, contou.

Na cidade, são poucos os estabelecimentos que aceitam que os tutores possam comer com os animais por perto. No Brasil Park Shopping, por exemplo, os donos podem passear pelos corredores das lojas, mas o limite é a praça de alimentação.

De acordo com o estabelecimento, a proibição é causada por por questões de segurança e higiene. “Lembrando sempre que cães-guias, por Lei, podem entrar em todo e qualquer estabelecimento”, ressaltou.

Na contramão

Mesmo tendo poucos, a cidade ainda conta com algumas opções para os apaixonados por ‘pets’, a Acaiteria Oberrakbarry é um dos exemplos.

De acordo com funcionários do local, os bichinhos podem entrar dentro do estabelecimento junto com os donos. Além disso, também é oferecido água para a hidratação dos animais.