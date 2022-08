Baldy mostra força em aniversário

A cinco dias do fim do prazo para as convenções é praticamente os 45 minutos do 2° tempo que pode definir conquistas e derrotas para centenas de nomes que disputam cargos eleitorais em outubro.

Com chapas a deputados e federais, e às vezes ao Senado, alguns partidos já colocaram o bloco na rua sob alcunha de pré-candidaturas. Mas muita coisa pode mudar, principalmente para a base aliada do governador Ronaldo Caiado.

Caiado deve apostar em quem tem mais força para chegar à única vaga ao Senado. Ele tem percebido o potencial de Alexandre Baldy, inclusive foi ao aniversário de 42 anos do presidente do PP, onde brilhou os olhos diante da quantidade de prefeitos, ex-prefeitos, vereadores e lideranças.

Esperto, Baldy tem se empenhado para conseguir provar que tem viabilidade eleitoral (e tem, como afirmam alguns analistas políticos) para se eleger ao Senado com, ou sem, estar ligado diretamente à chapa governista.

João Campos se estreitou com Gustavo Mendanha e Wilder Morais com Vitor Hugo, mas Baldy não parece preocupadíssimo em formar chapa com Caiado. Ele sabe que, agora, é esperar o Lissauer Vieira chispar da disputa ao Senado e ver como vai se resolver o arranca-rabo entre Delegado Waldir e Dr. Zacharias Calil dentro do União Brasil.

MARÇAL CANDIDATO

Com 1% das intenções de votos, Pablo Marçal foi oficializado pré-candidato à Presidência pelo Pros em evento no domingo.

Empresário e influenciador, Pablo Marçal é bolsonarista arrependido e, embora discretamente, critica o presidente Jair Bolsonaro, embora ataque mais intensamente o ex-presidente Lula.

MEMÓRIAS GOIANAS

Está no ar mais um episódio do podcast Governadores de Goiás. Desta vez, conta a história política do ex-governador Pedro Ludovico, responsável por fundar Goiânia. O produto é apresentado por Lucas Tavares, que, com vasta pesquisa, traz um documento indispensável para quem quer conhecer a história do Estado.

EXPECTATIVA

Desesperado com a rejeição e o crescimento pífio nas pesquisas, Jair Bolsonaro pode ficar tranquilo diante dos R$ 41 bilhões que deve despejar em benefícios sociais para ver se converte insatisfeitos ao projeto de refeição.

NÃO BRINCA, NÃO

Não é raro abrir um vídeo no YouTube se deparar com um longo vídeo do Wilder Morais, em que aparece, sorridente, otimista, ao lado Jair Bolsonaro.

Além da plataforma de vídeos, Wilder tem impulsionado sua história em todas as redes sociais, demonstrando fortemente a que veio: pra retornar ao Senado.

MARCONI NA GANGORRA

Nos bastidores do PSDB a expectativa era que Marconi Perillo fosse mesmo disputar o governo, mas pesquisas internas desanimam o ex-governador. Por isso, há possibilidade de o tucano optar pela disputa por uma vaga à Câmara dos Deputados.

INTERLEITE BRASIL EM GOIÂNIA

Nos próximos dias 03 e 04 de agosto, no Centro de convenções de Goiânia, vai ocorrer a 20° edição do Interleite Brasil. Esta é a primeira vez que a Capital sedia o evento que vai oferecer conteúdo, networking e feira de negócios do leite.

A programação terá 24 palestras ministradas por produtores, técnicos e especialistas.

ESTRATÉGIA FEDERAL

Além da Segurança Pública, o Podemos também aposta na Saúde para eleger um deputado federal. O principal nome é o vice-presidente do partido, Dr. Breno Leite, que é médico e empresário, e avalia que a sigla tem plenas condições de fazer mais de 144 mil votos e brigar pelas “sobras” ou até mesmo atingir o quociente partidário, que foi de 177 mil em 2018.

NOTA DEZ

À Defensoria Pública de Goiás, uma das instituições com enorme capacidade de combater injustiças e desrespeito aos Direitos Humanos. É o que a Defensoria tem feito na atuação dentro do sistema carcerário goiano.

NOTA ZERO

Para quem voltou a desrespeitar as regras de distanciamento social e uso da máscara em meio à escalada de casos da Varíola dos Macacos. Além, claro, da própria Covid-19.