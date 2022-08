Briga em tradicional choperia do Jundiaí termina na delegacia após ex jogar cerveja na cara do atual

Uma briga numa tradicional choperia da Rua Pedro Braz de Queiroz, no bairro Jundiaí, em Anápolis, foi parar na delegacia depois que um jovem, de 24 anos, jogou cerveja no rosto do atual namorado da ex.

O caso aconteceu na noite de sábado (30), mas a moça, que também tem 24 anos, procurou a Polícia Civil somente nesta segunda-feira (01).

Na ocasião, o ex dela chegou ao estabelecimento e a viu conversando com um rapaz que estava conhecendo. Foi então que ele a chamou de ingrata e atirou a cerveja de um copo no rosto do outro homem.

Depois, o jovem ainda socou o rosto do rapaz e acertou a boca dele.

Na delegacia, a moça contou que tem recebido ameaças do ex por mensagens. Ele também faz transferências via PIX de 01 centavo para enviar xingamentos.

O suspeito, conforme a vítima, a persegue para que eles reatem. Embora ela o rejeite, o jovem insiste e ainda diz que vai esperá-la na porta da casa dela.