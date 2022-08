‘Cracolândia’ no Centro de Anápolis é alvo de ação policial

A Polícia Militar foi até a ‘cracolândia’ de Anápolis, termo dado por moradores da região, e prendeu uma pessoa em flagrante por tráfico de drogas. A ação, intitulada como Operação Guardiões, aconteceu na manhã do último sábado (30), após o Portal 6 ter relatado a situação.

De acordo com a corporação, ao chegar no local da ocorrência, na rua Firmo de Velasco, no Centro, havia diversos indivíduos comercializando drogas. Quando os militares se aproximaram, alguns acabaram se afastando.

A ação resultou em uma prisão em flagrante por tráfico de drogas. Os militares também recolheram diversas porções de substância análoga ao crack.

Na última semana, os moradores da região haviam relatado ao Portal 6 a preocupação. Segundo eles, a ameaça que estava crescendo nos últimos meses.

O local em questão é um depósito de reciclagem, os vizinhos contam que eles vão até o galpão para vender produtos que colhem nas ruas.