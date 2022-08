Funcionária de panificadora do Jundiaí apanha após reclamar da colega para o patrão

Uma funcionária de uma panificadora no bairro Jundiaí, região Leste de Anápolis, foi agredida pela colega de trabalho por não ter limpado o chão. A briga aconteceu na manhã deste domingo (31) e foi registrada pela Polícia Civil.

O Portal 6 apurou que uma das envolvidas chegou no trabalho, por volta das 5h, quando foi abordada pela colega. A parceira acusou que o piso estava engordurado por culpa dela.

Depois disso, ela ainda foi chamada de preguiçosa e porca, entre outros nomes pejorativos. A moça também foi ameaçada várias vezes: “vem aqui que eu vou dar na sua cara”, dizia a funcionária.

O dono da panificadora chegou ao local e foi informado da briga pela vítima. Ele conversou com a precursora da discussão e logo foi embora.

A moça que foi ameaçada estava no banheiro e quando saiu, foi surpreendida pelo ataque. A agressão deixou a jovem com lesões no braço.

A Polícia Militar esteve no local para tomar as medidas cabíveis. O caso foi registrado na Delegacia Central de Flagrantes e será investigado.