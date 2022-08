Anápolis tem estratégia para aumentar índices de vacinação contra a Covid-19 em crianças a partir de 03 anos

Desde a liberação da vacinação de crianças a partir de 03 anos contra a Covid-19, a procura tem sido abaixo do esperado, mas a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) prepara ações para alavancar a campanha.

A diretora de Vigilância em Saúde, Mirlene Garcia, explicou que essa estimativa se deve principalmente ao fato do imunizante ter sido liberado para a faixa etária às vésperas do feriado municipal de Sant’Ana e num período de férias. O índice ainda não chegou sequer a um terço do público.

“A gente espera que já nessa próxima semana a gente possa alcançar esse volume de 30% “, relatou.

O cenário é parecido com aquele de quando foi liberada a vacina para o público a partir de 05 anos. Os pais também demoraram a levar os filhos, mas hoje a cobertura já está na casa dos 75%.

A melhora do índice teve a ver, de acordo com a diretora, com a oferta do imunizante nas escolas. A ideia é fazer o mesmo nesta nova etapa da campanha.

“Os nossos índices melhoraram bastante depois que nós fomos para as escolas. Nossos índices subiram substancialmente e tivemos a anuência dos pais, que muitas vezes nem sabiam onde procurar a vacina”, afirmou.

A vacina contra a Covid-19 para crianças de 03 e 04 anos em Anápolis ainda é ofertada via agendamento, uma vez que o município recebe uma pequena quantidade de doses. Clique e veja onde tomar.