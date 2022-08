Motoristas de mais de 80 cidades goianas vão receber auxílio de até R$ 1 mil do Governo Federal

Até o momento, 84 cidades de Goiás já enviaram a documentação dos motoristas cadastrados no Ministério do Trabalho e Previdência (MTP) para receber o primeiro lote do Auxílio Taxista, de até R$ 1 mil, do Governo Federal.

O dinheiro será depositado na Caixa e os profissionais elegíveis terão acesso a duas parcelas, referente a julho e agosto, a partir do dia 16 de agosto.

De acordo com o MTP, a previsão é que o benefício seja pago em seis vezes. Contudo, os valores podem variar dependendo da quantidade de taxistas com direito à renda emergencial.

No Brasil, mais de 3.119 municípios já enviaram os dados com a documentação dos trabalhadores. A lista de todas as cidades está disponível no site do Governo Federal.

Para receber, o motorista tem de preencher os seguintes requisitos:

– Estar com CPF e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) regularizados;

– Ter registro para exercer atividade remunerada, emitido até 31 de maio de 2022;

– Ser motorista de táxi titular de concessão, permissão, licença ou autorização emitida pelo Poder Público em efetivo exercício da atividade profissional,

– Ser motorista de táxi com autorização emitida pelo poder público municipal ou distrital, em efetivo exercício da atividade.

Segundo o Governo Federal, não é necessário fazer inscrição para receber. A Dataprev irá definir quais motoristas estão aptos para receber o auxílio a partir do cruzamento de dados.

Os municípios que não enviaram os dados terão a oportunidade de cadastrar novamente os taxistas, a partir desta sexta-feira (05).

Os profissionais aprovados na segunda etapa também receberão o benefício em duas parcelas, referente aos meses de julho e agosto, no dia 30.

A data máxima para entrega de documentos por parte das prefeituras é até 11 de setembro. Vale lembrar que motoristas de aplicativo, como Uber e 99, não serão contemplados pelo auxílio.