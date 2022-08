Leonardo revela o que tem no grupo de WhatsApp dos cantores e choca: “bem cabeluda”

O cantor sertanejo Leonardo revelou sobre o relacionamento com outros famosos da música e que, inclusive, abandonaram os grupos de WhatsApp por causa das restrições de Xororó.

Segundo o artista, o componente da dupla com Chitãozinho se incomoda bastante com os conteúdos enviados nas salas virtuais, principalmente fotos e vídeos eróticos, por Leonardo.

Em uma entrevista com o Pedro Bial, o sertanejo comentou também que não pega leve com as publicações de teor adulto e chegou a ser reprimido pelo amigo.

“Compartilhei uma coisa bem sem vergonha mesmo, bem cabeluda. Fiquei esperando a resposta e ninguém falou nada. Aí, Xororó escreveu: ‘É, tá faltando o que fazer nesse grupo, hein’”, relembrou.

Agora, a alternativa encontrada pelo famoso foi cancelar os grupos entre cantores. “Não pode, o Xororó é contra sacanagem!”, destacou.

“Não sei o que eu coloquei lá certo dia, e o Chitãozinho disse: ‘Tira, apaga essa porr*’. Resumindo, todos nós temos medo de Xororó”, completou.

Amigos e conhecidos de Leonardo confirmam que ele tem o típico costume de compartilhar arquivos de corpos femininos e conteúdos eróticos na plataforma de mensagens.