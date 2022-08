O dia para contar os ‘mortos’ da política goiana às eleições de outubro

Dia 05. A coluna factual que vira um escritório de contabilidade. E pode não render audiência, mas, para os homens e mulheres que querem votos – na urna eletrônica, claro – é um dia importante. É que as convenções partidárias, com prazo final nesta sexta-feira, podem definir, às siglas, a sobrevivência, ou morte, de cada uma delas que buscam eleger deputados estaduais e federais, senador e governador.

Muitos entendedores de política falam que esta eleição vai ser a mais desafiadora desde a redemocratização. Por vários motivos. Por várias conveniências.

De qualquer forma, caberá ao eleitor definir os rumos.

O Portal 6 e, por isso, a sessão Rápidas, cobre Goiás – com jornalistas em Goiânia e Anápolis – os passos dados por cada partido em prol de conseguir uma aliança mais forte para alcançar o eleitorado e, com isso, o poder.

Ronaldo Caiado (UB) quer ser reeleito. Com isso, garantiu o MDB e o seu presidente na vice. Arrancou de Gustavo Mendanha um aliado muito ligado à história de Maguito Vilela.

Ao Senado, muitos nomes surgiram, sobretudo na tentativa de composição na chapa de Caiado. Mas, nem tudo é céu. Como não se lembrar do otimismo, público, de Luiz do Carmo do submisso PSC. Ou do doutor Zacharias Calil, do mesmo partido do governador.

Agora, Alexandre Baldy (PP) e Delegado Waldir (UB) se espremem para não morrer e alcançar o desejado espaço na chapa majoritária de Caiado.

Caiado, o que tem a máquina, prefeitos e deputados, e poderia viabilizar nomes fortíssimos.

Ainda, o PSD, que fracassou duas vezes, permanece cambaleante. Vamos ver se Lissauer Vieira deve ser contabilizado um dos ‘mortos’ nesse processo. Claro, ele pode tentar a Câmara ou a reeleição da Alego.

AVANTE DECLARA APOIO A BALDY

A um dia do último prazo para as convenções partidárias, o Progressistas, de Alexandre Baldy, pré-candidato ao Senado, fecha o apoio do Avante. Comandado pelo vereador por Goiânia Thialu Guiotti, o Avante é considerado possuir uma das cinco melhores chapas de deputados federais e estaduais de Goiás, nessas eleições.

O presidente da sigla traçou um plano para eleger um deputado federal e três estaduais. Com isso, o partido pretende alcançar cerca de 180 mil votos ao todo. Já o Progressista, projeta ocupar cinco cadeiras na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) e três na Câmara Federal.

DISPUTA POR APOIADORES

Com dois vereadores em Goiânia, o Avante decidiu pelo apoio à reeleição do governador Ronaldo Caiado, em maio. Mas para senador o partido não contava com um nome próprio e nem algum apoio em vista, mas o curioso é que em 2020 o Avante havia fechado apoio para a pré-candidatura de Wilder Morais a prefeito de Goiânia. Nestas eleições, no entanto, optou por caminhar junto com Baldy.

O presidente do partido sempre afirmou que a legenda tem autonomia total para montagem de chapa e definição de apoios na campanha eleitoral majoritária. “Decidimos pelo que é melhor para o partido [Avante] e melhor para Goiás, e neste momento, onde muitos pré-candidatos [ao Senado] estão abandonando a disputa, acreditamos que Alexandre Baldy é o nome mais coerente com um projeto democrático que vai beneficiar todo o povo goiano”, resumiu o presidente do Avante.

Para Baldy, o apoio do Avante fortalece ainda mais seu projeto político. “Fico muito feliz com a consolidação desta parceria. Nos fortalece para seguir em frente e mostra que estamos no caminho certo, em busca do melhor para o povo goiano”, disse o pré-candidato progressista.

CONTADORES DENUNCIAM RETROCESSO EM PROJETO DE LEI

A Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital (Fenafisco), a qual o Sindifisco-GO é filiado, publicou uma nota denunciando os retrocessos do PLP 17/2022.

A preocupação em relação ao projeto de lei é que traz alterações perigosas. Para a entidade, cria obstáculos ao combate à sonegação, à tributação e retira a autonomia técnica da administração tributária.

ASSOCIAÇÃO ALERTA CRISE NA CPP DE FORMOSA

Em nota, a Associação Nacional da Advocacia Criminal (Anacrim) chama atenção do caso de violência no presídio de Formosa, conforme revelou a seção Rápidas do Portal 6 esta semana.

A nota sustenta os relatos aqui expostos, informando que também recebe denúncias de violência contra presos e que nada tem sido feito para resolver a situação.

“Lamentamos profundamente que ainda nos dias de hoje aconteçam crimes desta natureza, que representa uma afronta e um ataque à própria Justiça, ao Estado Democrático de Direito e a toda a sociedade”.

DGAP REAGE, MAS PARCIALMENTE

A Diretoria Geral de Administração Penitenciário (DGAP) fez forte movimentação de transferência de detentos nos presídios de Goiás.

Nem um pio, no entanto, sobre as agressões que familiares e advogados – e os presos por meio de carta – denunciam.

PECUÁRIA SEM TRADICIONAIS SHOWS

A 75ª Exposição Agropecuária do Estado de Goiás começa nesta sexta-feira (05) no parque de exposições da Nova Vila, em Goiânia.

Sem a intenção de atrair o público acostumado aos tradicionais shows de sertanejo, a programação este ano tem um único foco: os produtores rurais na arena principal.

Ah, e terá a Tatersal de Elite. A abertura oficial ocorre na segunda-feira (08) e o evento segue até o dia 14 de agosto.

NOTA DEZ

Para a Justiça Eleitoral que garante a confiabilidade do sistema eleitoral eletrônico, que foi capaz de garantir o respeito ao processo há quase três décadas.

NOTA ZERO

Para as pessoas que continuam negando a confiança nas urnas, sobretudo por meio de redes sociais, em um período em que organismos internacionais, e os mais respeitados nacionais, vão aceitar o resultado das urnas.

