Preso homem que roubava calcinhas, ejaculava e depois ‘devolvia’ para as donas em Goiás

Um homem, de 39 anos, morador de Uruaçu, região Norte do estado, foi preso na manhã desta sexta-feira (05) por cometer crimes de stalking e importunação sexual.

Conforme a Polícia Civil (PC) de Goiás, à época dos fatos, ele trabalhava em uma empresa contratada para prestar serviços à Saneago. Assim, utilizava do acesso às residências, para furtar as roupas íntimas do local.

Depois, ele ejaculava nas calcinhas entre outras peças e as jogava no lote das vítimas.

Durante a operação, também foram apreendidos o capacete e a roupa utilizadas pelo autor na data do crime, uma pasta e fotos de cunho sexual armazenadas por ele.

De acordo com a apuração, esse comportamento desde novembro do ano de 2021 e a vítima, após instalar câmeras de segurança, noticiou os fatos à equipe da delegacia de Uruaçu.