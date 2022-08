Triunfo Concebra tem quatro avisos para motoristas de Anápolis nesta sexta-feira (05)

A concessionária Triunfo Concebra, responsável pela BR-060, publicou alguns avisos na manhã desta sexta-feira (05), através do Twitter. Os alertas são para diversas cidades de Goiás, e 04 deles são para Anápolis.

Segundo a publicação, a empresa irá fazer serviços de tapa buracos entre os quilômetros 79 e 86, que passam pela cidade, no sentido Sul.

O perímetro entre Anápolis e Santo Antônio do Descoberto vai passar por obras de manutenção e fresagem no pavimento.

No sentido Norte, do município até Terezópolis de Goiás, a Triunfo irá fazer um serviço de sinalização horizontal. A ação será no quilômetro 90 até o 107.

Os motoristas que irão transitar no perímetro 88 a 96, em Anápolis, nos dois sentidos, também devem se atentar. No trecho, será feita a limpeza de meio fio e canaletas.