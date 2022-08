Bandidos invadem restaurante e matam jovem que almoçava com a namorada em Catalão

Era um pouco mais de 13h de sábado (06) quando um casal de jovens estavam almoçando em .um restaurante localizado no Loteamento Vila Chaud no município de Catalão quando foram surpreendidos com a chegada de uma dupla.

Conforme apurou o Portal 6, os jovens estava sentados em uma mesa, quando entraram dois rapazes e, um deles, efetuou diversos disparos contra o jovem, de 21 anos.

Logo após o crime, saíram correndo do estabelecimento comercial, subiram em uma moto e fugiram com destino ignorado.

A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e constataram o óbito da vítima.

O local foi isolado e a Polícia Técnico Científica realizou os procedimentos cabíveis.