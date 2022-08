Para proteger e elevar ainda mais a segurança na plataforma, uma nova função no WhatsApp que acaba com o perigo de quem tem medo de ter a conta roubada está prestes a chegar no aplicativo.

A partir de agora, você terá uma proteção extra e, dessa forma, conseguirá prevenir que possíveis ataques aconteçam com a sua conta.

Por isso, conheça qual é a nova função.

Chega nova função no WhatsApp que acaba com o perigo de quem tem medo de ter a conta roubada

Um novo recurso que está sendo desenvolvido pelo WhatsApp pretende dar mais segurança aos usuários que têm medo de terem a conta roubada por alguém.

A novidade foi descoberta pelo site WABetaInfo nesta sexta-feira (05), na versão 2.22.17.22 do aplicativo beta para Android.

Intitulada de “login approval” ou aprovação de login, o mecanismo será bastante útil para evitar golpes e invasões de possíveis criminosos.

O que se sabe até o momento é que a funcionalidade avisará aos usuários caso alguém tente acessar a sua conta por meio de algum dispositivo.

Desse modo, quando tentarem acessar a sua conta, um alerta será enviado para você. Assim, para que o login seja de fato efetuado, seria necessário dar um “ok” no aviso recebido.

Por isso, o novo recurso seria uma camada extra de proteção e garantiria uma maior segurança ao mensageiro que, atualmente, conta apenas com a autenticação em duas etapas.

Além dessas opções, a funcionalidade fornecerá algumas informações, como horário e modelo, sobre o dispositivo que está sendo utilizado para acessar o login.

No entanto, conforme apurado pelo site WABetaInfo, ainda não é possível afirmar se logins feitos em aparelhos que não são celulares, também contariam com o aviso.

Apesar da expectativa, a funcionalidade está sendo desenvolvida pelo WhatsApp e ainda não há uma previsão para a data oficial de lançamento.

