É inédito o que este noivo teve que fazer no dia do casamento pensando no futuro

Imagina só estar de casamento marcado, mas ter um compromisso inadiável no dia da cerimônia? Parece mentira, não é mesmo? Mas foi o que aconteceu em Serra Leoa, país do continente africano.

O noivo era o jogador de futebol Mohamed Buya Turay, de 27 anos. Já estava tudo pronto para a festa no dia 21 de julho deste ano, mas uma obrigação profissional acabou tirando ele da festividade.

Mohamed havia acabado de ter o contrato encerrado com o Henan Songshan Longmen, da China. Ele não passou muito tempo sem clube, pois logo foi contratado pelo Malmo, da Suécia. Foi aí que começou o problema.

Disputando a Liga Europa, a equipe sueca queria que o reforço ficasse a disposição o mais rápido possível. Desta forma, ele viajou para o país para assinar o novo contrato.

Para não deixar a noiva sozinha, o jogador achou uma solução inédita e um tanto quanto inusitada. Ele mandou o irmão para substituí-lo na cerimônia de casamento.

“Nós nos casamos em 21 de julho em Serra Leoa. Mas eu não estava lá porque o Malmö me pediu para vir mais cedo. Tiramos as fotos com antecedência. Então parece que eu estava lá, mas não foi assim, meu irmão teve que me representar no casamento”, contou.

De acordo com o Sport, jornal espanhol que contou a história de Mohamed, ele prometeu que levará a esposa para a Suécia para que possam começar a nova vida juntos.